39-річний мешканець Тернополя вкрав банківську картку своєю матері та витратив її заощаджені 19 тис. грн. Жінка помітила, що з її рахунку стали зникати гроші, тож звернулась до поліції. Крадієм виявився її син, він непомітно вкрав банківську картку та розраховувався нею, купуючи алкоголь та інші речі. За це йому загрожує як мінімум штраф до 51 тис. грн.

Про інцидент стало відомо у середу, 20 квітня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. До поліції звернулась мешканка Тернополя, яка розповіла, що з її помешкання викрали банківську картку. Жінка помітила, що з її рахунку стали знімати гроші.

Як встановила поліція, картку вкрав 39-річний син заявниці. «Родичі проживали разом, тож син непомітно викрав банківську картку та став систематично розраховуватись нею в різних крамницях, купуючи алкоголь та різні речі. Зловмисник швидко витратив усі пенсійні заощадження – понад 19 тис. гривень», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 ККУ (крадіжка). Санкція статті передбачає як мінімум штраф від 17 тис. грн до 51 тис. грн.