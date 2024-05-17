Самобуд знесли з другої спроби через перешкоджання вірян

В ніч з 16 на 17 травня у Києві знесли незаконну релігійну споруду УПЦ МП. Її без дозволів звели у 2006 році в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене будь-яке будівництво. Про демонтаж повідомив Національний музей історії України, на території якого була незаконна споруда.

«16 травня 2024 року Державна виконавча служба України забезпечила виконання судового рішення про демонтаж незаконної споруди, яка у різних формах проіснувала на території Національного музею історії України з 2006 по 2024 рік», – повідомили на сторінці музею.

Компанія, яка займалася демонтажем і оцінила свої послуги у 772 тис. грн, вирішила провести роботу безкоштовно, тому зазначену суму перекажуть на допомогу ЗСУ. За решту зібраних грошей музей придбав паркан і банери для території, де була незаконна забудова, а тепер там триватимуть археологічні дослідження ділянки.

Тимчасова споруда у вигляді намету для богослужінь з’явилася на Старокиївській горі у 2006 році, згодом там постала дерев’яна каплиця, а потім повноцінна церква. У майбутньому УПЦ МП планувала звести новий храм для «возрождєнія символа православія», а свій МАФ називала «Десятинним монастирем Різдва Пресвятої Богородиці».

Кияни назвали самобуд «церквою-кіоском», який без дозволів звела в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонено нове будівництво, а також порушила ансамбль історичного археологічного комплексу. Ця територія цінна тим, що неподалік є фундаменти найстарішої Десятинної церкви X ст., яку збудував ще князь Володимир Великий.

Торік Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованої каплиці. На його заклик українці менше ніж за добу зібрали гроші на знесення релігійного МАФу. Спробу знести церкву-МАФ були ще 7 травня. Але тоді віряни були у церкві, втілити задум не вдалося.

«У планах музею – використання території і зокрема звільненої ділянки для проведення просвітницьких заходів і дитячих програм, присвячених як давньому минулому, так і сучасній історії України. Також у майбутньому плануються археологічні дослідження ділянок, що досі не були вивчені або не стали експозиційними обʼєктами», – зазначили на сторінці Нацмузею історії України.

Нагадаємо, у 2004 році тодішній керівник Національного музею історії України Сергій Чайковський дав громаді УПЦ МП дозвіл на зведення на цьому місті каплиці. Релігійна громада встановила у 2006 тимчасовий намет, який згодом перетворився на дерев’яну каплицю. У 2011 році представник президента Януковича у Верховній Раді Юрій Мірошниченко зареєстрував законопроект для фінансування православного комплексу. Його не підтримали, але за два роки він отримав 10 мільйонів гривень з бюджету, а релігійна громада 2012 року через суд отримала право власності на будівлю. Після зміни влади, від 2017 року громадськість почала ініціювати знесення самобуду.