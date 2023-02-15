Так званий Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці розташований на території Національного музею історії України

Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованої каплиці, яку УПЦ МП називала «Десятинним монастирем Різдва Пресвятої Богородиці». Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Позов музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги пункту "а" частини 1 ст. 91 Земельного кодексу», – написав він.

Водночас Ткаченко зазначив, що «храм-кіоск» розташований в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонено нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».

Будівля каплиці, так званого Десятинного монастира Різдва Пресвятої Богородиці, розташована на території Національного музею історії України, є самочинним будівництвом та споруджена релігійною громадою УПЦ МП.

Cамовільне захоплення ділянки почалося в 2008 році. Спочатку споруда мала вигляд трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів Януковича почалося узаконення будівництва. За словами глави Мінкульту, жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, зазначена релігійна організація ніколи не отримувала. Сама будівля споруджена без затвердженого проекту, без отримання дозволів на будівництво. В експлуатацію будівля у встановленому порядку не введена.