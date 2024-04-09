УПЦ МП захопила ділянку ще в 2008 році

Національний музей історії України менш ніж за добу зібрав понад 850 тис. грн, необхідних для демонтажу самовільно збудованої церкви УПЦ МП на території археологічної пам’ятки.

«Друзі, ви неймовірні, ви зібрали необхідну суму менш як за добу! Ми дуже вам вдячні за вашу небайдужість та зупиняємо збір!», – повідомили на сторінці музею 9 квітня.

Напередодні музей написав допис з проханням фінансової підтримки для демонтажу «церкви-МАФу».

«На сьогодні єдиний спосіб виконати рішення суду та прибрати з території музею сміття – це здійснити авансування витрат виконавчого провадження від імені стягувача – музею, залучивши спеціалізоване підприємство, що має дозвіл на проведення робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою», – пояснювали музейники потребу у грошах.

Кошторис демонтажу та вивезення сміття становив 772 тисячі гривень. Благодійний фонд розвитку Національного музею історії України оголосив збір на монобанку. Менш ніж за добу українці задонатили 853 тис. грн.

Нагадаємо, торік Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованої каплиці, яку УПЦ МП називала «Десятинним монастирем Різдва Пресвятої Богородиці». Кияни назвали самобуд «церквою-кіоском», який УПЦ МП без дозволів звела в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонено нове будівництво, а також порушила ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».