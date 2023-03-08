За смертельну ДТП 25-річному водію загрожує до восьми років позбавлення волі

Внаслідок наїзду Honda Civic в Івано-Франківську загинула 55-річна мешканка Рогатина. За інформацією поліції, жінка переходила дорогу по зебрі. За кермом Honda Civic перебував 25-річний місцевий мешканець, на момент ДТП чоловік був тверезий. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії, за скоєне водію загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася ввечері у вівторок, 7 березня, на вулиці Надрічній у Франківську. Виклик про смертельну аварію правоохоронці отримали близько 21:45. На місці поліцейські встановили, що 25-річний водій автомобіля Honda Civic не врахував дорожньої ситуації та правою передньою частиною авто наїхав на пішохідку.

«55-річна мешканка Рогатина переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла на місці. Водій зупинив автомобіль за кількасот метрів від місця аварії», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські перевірили мешканця Івано-Франківська на стан сп’яніння, за кермом чоловік був тверезий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). 25-річний водій наразі перебуває у слідчому ізоляторі, за смертельну ДТП йому загрожує до восьми років позбавлення волі