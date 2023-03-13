Автомобіль Deo Lanos, на якому 35-річний водій вчинив аварію

На Хмельниччині п'яний 35-річний водій збив літню пішохідку. Аварія сталась орієнтовно за 30 км від Кам'янця-Подільського. Відомо, що жінку ще встигли доправити в реанімацію, але, незважаючи на зусилля лікарів, вона померла.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, аварію чоловік вчинив близько 17:00 у суботу, 11 березня, в селі Стара Гута Смотрицької громади.

«35-річний мешканець села Рудка, керуючи автомобілем Deo Lanos, скоїв наїзд на 76-річну місцеву мешканку. У вкрай важкому стані пенсіонерку доправили в Дунаєвецьку багатопрофільну лікарню, де під час проведення реанімаційних заходів вона померла», – повідомляє поліція.

Водія затримала поліція за статтею 208 КПК. Як виявилось, ДТП він вчинив у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі вручили йому підозру за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яна ДТП, в якій загинули людина). У разі доведення вини чоловікові загрожує до десяти років тюрми.