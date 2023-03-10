Внаслідок зіткнення легковик зазнав критичних ушкоджень, а його водій та пасажирка загинули

На Рівненщині неподалік селища Рокитне сталась аварія, в якій загинуло подружжя пенсіонерів. За попередньою інформацією, зіткнення спричинив 72-річний водій легковика, який виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 20:00 у четвер, 9 березня, на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу селища Рокитне.

«Водій автомобіля ВАЗ-2101, 72-річний мешканець міста Бердичів, рухаючись у напрямку міста Сарни, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажівкою DAF із напівпричепом під керуванням 36-річного мешканця міста Коростень Житомирської області», – повідомляє поліція.

Внаслідок ДТП важкі травми отримав водій легковика та його 73-річна дружина. Вони обоє загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав. Відомо, що він був тверезий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох людей).