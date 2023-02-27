Юнак в'їхав у припарковане авто, а тоді наїхав на двох пішоходів

У прикордонному селі на Рівненщині п'яний 18-річний водій збив двох пішоходів. Під час обгону хлопець спершу в'їхав у припарковане авто, а тоді наїхав на двох чоловіків. Обох потерпілих забрали в лікарню. Як встановила поліція, хлопець ніколи не отримував водійського посвідчення і взагалі не мав права водити автомобіль.

Аварія сталась близько 18:00 у неділю, 26 лютого, на вулиці Центральній у селі Глинне Березівської громади. 18-річний місцевий мешканець, який їхав за кермом BMW 530, на заокругленій ділянці дороги під час обгону не впорався із керуванням і в'їхав спочатку у припаркований легковик Volkswagen Passat, а тоді на узбіччі наїхав на двох пішоходів. Внаслідок ДТП із травмами різного ступеня госпіталізували 58-річного та 42-річного мешканців села Глинне.

Як виявилось, юнак сів за кермо п'яний. Результати огляду на алкотестері показали 0,76 проміле: це майже в чотири рази перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

«З’ясувалося, 18-річний мешканець села Глинне не має посвідчення водія та ніколи не отримував, але автомобіль BMW 530 зареєстрований на нього», – додають у прес-службі поліції Рівненщини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Втім, це лише попередня кваліфікація, бо після остаточного висновку медиків щодо стану сп'яніння водія статтю можуть змінити. Обидва пошкоджені авто поліцейські вилучили та відправили на спецмайданчик.