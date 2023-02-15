Медичний автомобіль на перехресті зіткнувся з Opel Astra

У центрі Рівного в аварію потрапив автомобіль «швидкої». На перехресті він зіткнувся з Opel Astra, внаслідок чого травмувався водій легковика. Втім, травми у нього неважкі, бо від госпіталізації чоловік відмовився. Пацієнта «швидкої» передали іншій бригаді медиків.

Повідомлення про аварію в центрі Рівного надійшло до поліції о 05:30 в середу, 15 лютого. На перехресті вулиць Соборна-Чорновола-Міцкевича зіткнувся легковик Opel Astra та автомобіль «швидкої». За попередньою інформацією, 60-річний здолбунівчанин, який був за кермом медичного авто, їхав на заборонений сигнал світлофора із увімкненими проблисковими маячками синього кольору без звукового сигналу.

Внаслідок зіткнення легковик та медичний автомобіль отримали механічні ушкодження

«Внаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. У кареті швидкої перебував травмований чоловік – його передали іншій бригаді медиків. Допомога знадобилася і водію легковика, 37-річному рівнянину, втім, він від госпіталізації відмовився», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Обидва водії були тверезі. Наразі справу кваліфікують за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.