Жінка в'їхала у паркан за декілька хвилин після того, як побачила патрульне авто

У Дубні п'яна 60-річна водійка вчинила аварію на очах в патрульних поліцейських. Жінка в'їхала у паркан буквально за декілька хвилин після того, як розминулась зі службовим авто. Вона не захотіла проходити алкотест, крім того, взагалі намагалась піти з місця аварії, тож патрульним довелось вдягнути на неї кайданки.

Інцидент стався в середу, 8 березня, близько 18:00. Патрулюючи вулицю Митрополита Шептицького у Дубні, увагу патрульних привернув автомобіль Peugeot, який їхав у зустрічному напрямку. Коли водійка побачила службове авто, то різко почала набирати швидкість.

За декілька хвилин інспектори у дзеркало заднього виду побачили, як водійка цього авто наїхала на паркан. Тож поліцейські одразу під'їхали до місця, де це трапилося. Під час спілкування із 60-річною жінкою патрульні помітили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували їй пройти огляд.

«Водійка відмовилася від проходження такого огляду на місці зупинки транспортного засобу та у медичному закладі. Жінка поводила себе агресивно та намагалася покинути місце вчинення ДТП, тому патрульні затримали її та застосували кайданки», – повідомляє патрульна поліція Рівненщини.

На жінку склали три адмінпротоколи: за ст. 124 КУпАП (вчинення аварії), за ч. 1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння) і за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування авто без водійського посвідчення). Найбільший штраф передбачає стаття про п'яне водіння: водійці загрожує 17 тис. грн штрафу.