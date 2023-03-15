Від удару мотоцикліст загинув на місці аварії

Мешканцю Хмельниччини присудили три роки позбавлення волі за ДТП, внаслідок якої загинув велосипедист. Аварія сталася навесні 2020 року поблизу дитячого садка у Держані. Водій Mercedes під час розвороту в забороненому місці та через всю проїзну частину і зіткнувся із мотоциклом Jawa. Від удару мотоцикліст загинув на місці аварії. Крім ув’язнення, судді заборонили водію Mercedes керувати автомобілями протягом двох років. Адвокат винуватця ДТП назвав вирок надто суворим.

Про вирок водію Mercedes у середу, 15 березня, повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду. За матеріалами слідства, аварія сталася 30 квітня 2020 року на вул. Миру навпроти дитячого садка у Деражні.

«Водій Mercedes в забороненому місці почав маневр розвороту через всю проїзну частину. При цьому не переконався, що це безпечно і не створить перешкод чи небезпеки іншим учасникам руху, не надав дороги мотоциклу Jawa, який мав перевагу в русі, відтак допустив зіткнення. Швидкість мотоцикла складала близько 98 км/год», – йдеться у вироку.

Відтак, Хмельницький апеляційний суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого) та ухвалив суворіший вирок щодо винуватця аварії, ніж суд попередньої інстанції, призначивши водію Mercedes три роки позбавлення волі із забороною керувати автомобілями на два роки.