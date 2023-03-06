Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, але автомобіль порушника отримав механічні ушкодження

У Хмельницькому водій Mitsubishi влаштував дві аварії і втік. Про порушника поліцію повідомили очевидці однієї з ДТП. Водія патрульні розшукали того ж вечора, як виявилось, він був п'яний. За нетверезе водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Хмельниччини, аварії стались в суботу, 4 березня. До правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці Прибузькій у Хмельницькому водій Mitsubishi наїхав дорожній знак, після чого втік.

«Як виявилось, водій здійснив ще одну ДТП, а саме на вулиці Європейській: допустив наїзд на бетонний стовпчик, після чого залишив місце події. Інспектори патрульної поліції оперативно виявили правопорушника на вулиці Прибузькій», – йдеться у повідомленні.

Патрульні помітили у чоловіка ознаки сп'яніння, але проходити алкотест він відмовився. На порушника склали чотири адмінпротоколи: за ч. 1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), ст. 124 (вчинення ДТП), за ст. 122-4 (залишення місця ДТП) та ч. 1 ст. 126 (керування транспортом без посвідчення водія). Максимальне покарання передбачає ст. 130, йдеться про 17 тис. грн штрафу.