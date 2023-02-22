Усі п'ять автомобілів отримали механічні ушкодження

44-річний водій Opel Zafira спричинив масштабну ДТП на Львівському шосе у Хмельницькому, пошкодивши п'ять автомобілів. Внаслідок аварії травмувався 46-річний водій Renault Megan, потерпілого доставили до лікарні. За даними поліції, винуватець ДТП, водій Opel Zafira, за кермо перебував п’яним.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, ДТП сталася ввечері у вівторок, 21 лютого. Виклик про аварію на Львівському шосе у Хмельницькому правоохоронці отримали о 16:30. Попередньо поліцейські встановили, що 44-річний місцевий мешканець, перебуваючи за кермом Opel Zafira, зіткнувся із автомобілем Renault Megan під керуванням 46-річного хмельничанина.

«Далі відбулося почергове зіткнення із автомобілями Renault Logan, Skoda Fabia та Opel Vivaro. Внаслідок аварії водій автомобіля Renault Megan отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до Хмельницької міської лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, 44-річний водій, який перебував за кермом автомобіля Opel Zafira перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Водій перебуває у СІЗО, вирішується питання про оголошення затриманому підозри.