Винуватця аварії оперативно розшукала поліція та встановила, що водій був п’яним

На трасі біля Старого Самбора водій ВАЗу вчинив смертельну ДТП та втік з місця водії. Винуватця аварії оперативно розшукала поліція та встановила, що водій був п’яним.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась 21 лютого о 17:30 на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» у селі Торчиновичі, що біля Старого Самбора. Як встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ-2101 під керуванням 54-річного місцевого жителя та Volkswagen T4, яким керував 55-річний мешканець Самбора.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій мікроавтобуса загинув на місці події, а водій ВАЗу втік з місця ДТП.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій мікроавтобуса загинув на місці події

До розшуку водія ВАЗу залучали співробітників всіх служб територіального підрозділу поліції. Невдовзі співробітники сектору реагування патрульної поліції Самбірського райвідділу поліції затримали водія в Самборі. Встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також поліцейські вилучили автомобіль ВАЗ-2101.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.