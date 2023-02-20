За смертельну ДТП водію загрожує до десяти років ув'язнення

Внаслідок потрійної ДТП поблизу Хмельницького загинули троє пасажирок Daewoo Lanos – 28-річна жінка, її 5-річна донька, а також 63-річна пенсіонерка. За попередніми даними поліції, 40-річний водій Daewoo Lanos із Київщини зіткнувся із Renault Scenic та з вантажівкою Mercedes-Benz. Ким доводиться водій загиблим пасажиркам, у поліції не уточнюють. Від удару чоловік також отримав травми, він перебуває у лікарні, за смертельну аварію йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, ДТП сталася близько 11:00 понеділка, 20 лютого, на трасі біля села Кудринці, що за 20 км від Хмельницького. Попередньо правоохоронці встановили, що 40-річний водій Daewoo Lanos, мешканець Київської області, спочатку допустив зіткнення з автомобілем Renault Scenic під керуванням 65-річного водія із Хмельницького району, а потім зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz, за кермом якої перебував 57-річний мешканець Черкаської області.

«Внаслідок ДТП троє пасажирок автомобіля Daewoo Lanos загинули: 28-річна жінка та її 5-річна донька, а також 63-річна пенсіонерка. Водія автомобіля Daewoo Lanos затримали. Він перебуває в Хмельницькій обласній лікарні під конвоєм», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). За смертельну ДТП 40-річному водію загрожує до десяти років позбавлення волі. Поліція встановлює усі обставини аварії.