У автомобіля Audi повністю розтрощена передня частина

Неподалік Хмельницького внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали четверо людей. Троє з них перебували у Audi, у якого внаслідок ДТП фактично повністю розтрощена передня частина. Чи є серед них потерпілі у важкому стані, наразі невідомо.

Аварія сталась близько 12:00 у понеділок, 3 квітня, на трасі «Житомир-Чернівці» неподалік села Скаржинці Розсошанської тергромади. Це орієнтовно за 12 км від Хмельницького. На цій ділянці траси зіткнулись автомобіль Audi, за кермом якого був 47-річний місцевий мешканець, та автомобіль Renault, за кермом якого перебував 27-річний мешканець Житомирської області.

«Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів автомобіля Audi 33-х та 42-х років, а також 53-річна пасажирка Renault отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Хмельницької обласної лікарні», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.