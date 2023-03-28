Автобус з 25 пасажирами з'їхав у кювет і перекинуся на бік

На Хмельниччині неподалік Волочиська перекинувся автобус компанії Flixbus «Варшава-Одеса», в якому було 25 пасажирів. За попередньою інформацією, до лікарні доправили 18 потерпілих, троє з них перебувають у реанімації, однак їхній стан поступово стабілізується.

Аварія сталась у вівторок, 28 березня, біля села Мислова, повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини. Це межа Тернопільської та Хмельницької областей. Попередньо встановлено, що водій автобуса Neoplan сполученням «Варшава-Одеса» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся.

У салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Як повідомив «Суспільному» директор Волочиської райлікарні Віктор Чубар, всього до медзакладу доправили 18 потерпілих. Троє з них перебувають у реанімації, їхній стан середньої важкості, але поступово стабілізується.

Всі інші дорослі були доставлені до різних відділень травматологічного і хірургічного профілю. Також до лікарні потрапили двоє дітей віком 9 та 14 років. Їхній стан наразі задовільний.