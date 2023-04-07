Володимир Стретович був народним депутатом України чотирьох скликань

У четвер, 6 квітня, в автомобільній аварії на Житомирщині загинув колишній народний депутат Володимир Стретович. Йому було 64 роки. Позашляховик, в якому їхав екс-нардеп, зіткнувся з вантажівкою. Про трагічну загибель повідомили його колеги та знайомі.

«Незважаючи на сьогоднішнє свято Благовіщення (правда за старим стилем) зранку прийшла трагічна звістка – загинув Володимир Стретович – відомий правник, громадський діяч і політик, народний депутат України чотирьох скликань (ІІ, IV, V, VI)», – повідомив у Facebook голова правління Центру політико-правових реформ, екс-нардеп Ігор Коліушко.

Ігор Коліушко нагадав, що Володимир Стретович відіграв активну роль в конституційному процесі та ухваленні Конституції України 1996 року. Також він був автором багатьох правових, політичних та інших ініціатив.

«Прикра звістка – в автоаварії загинув Володимир Стретович, в минулому – народний депутат кількох скликань», – також повідомив екс-нардеп Олесь Доній.

За даними поліції Житомирщини, смертельна ДТП сталася 6 квітня поблизу села Кам’янки Житомирського району. Зіткнулися автомобілі Toyota RAV4, яким керував 67-річний киянин, та вартажівка MAN TGX, за кермом якої був 60-річний житель Вінниччини. Транспортні засоби рухались у зустрічних напрямках.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля Toyota, 64-річний житель Києва, загинув на місці події. Ще дві 66-річні пасажирки цього авто, жительки столиці, з травмами госпіталізовані в реанімацію.

Володимир Стретович – кандидат юридичних наук (1989), доцент (2001). Був депутатом Верховної Ради України другого, четвертого, п'ятого та шостого скликань. Тричі обирався за списками партії «Наша Україна». Нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня. Є автором 50 наукових праць із проблем регулювання трудових і майнових відносин у сільському господарстві, державного будівництва, політології.