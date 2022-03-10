Дейдей був помічником начальника Головного управління Національної поліції міста Києва

Народний депутат України VIII скликання Євген Дейдей загинув під час війни. Йому було 34 роки. Про його загибель на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина Євгена Дарина Дейдей.

«Не знаю, як тепер мені жити», – написала на своїй сторінці в Instagram дружина загиблого.

Обставини смерті поки невідомі.

Дейдей був активним учасником Революції гідності. 2 серпня 2014 року нагороджений орденом «За мужність» 3 ступеня за особисту мужність та героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У 2014 році Євген Дейдей став координатором батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення «Київ-1» Головного управління МВС України в Києві. 10 вересня 2014 року на з'їзді партії «Народний фронт» разом з іншими командирами добровольчих батальйонів був включений до складу Військової ради України.

Того самого року був обраний до Верховної Ради України (VIII скликання) за списком партії «Народний фронт». У березні 2015-го став членом міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль».

У 2020-2021 роках Євген Дейдей був помічником керівника головного управління Національної поліції Києва. Останній допис у соцмережах Євген Дейдей залишив 28 лютого.

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