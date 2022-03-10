Термобарична зброя має велику нищівну силу

Велика Британія заявила, що Міністерство оборони Росії підтвердило застосування в Україні важких вогнеметних систем (ТОС-1А), які використовують термобаричні ракети («вакуумні» бомби). Ця зброя має значно більшу руйнівну силу, ніж звичайні бомби.

«Міністерство оборони Росії підтвердило використання системи озброєння ТОС-1А в Україні. ТОС-1А використовує термобаричні ракети, створюючи запальні і вибухові ефекти», – йдеться в повідомленні Міноборони Британії у Twitter 9 березня.

Британське відомство додало, що ця зброя має «нищівний ефект».

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 9, 2022

Раніше Велика Британія звинувачувала Росію в розгортанні систем термобаричної зброї в Україні, висловлюючи побоювання, що це може призвести до ескалації і збільшення збитків, передає «Радіо Свобода».

Термобарична зброя, яку іноді називають «вакуумними бомбами», фактично всмоктує кисень із навколишнього повітря для створення більш високотемпературного вибуху, ніж звичайні бомби.

Хоча їх використання не є незаконним, але викликає суперечки, оскільки вони набагато більш руйнівні, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру, і мають руйнівний вплив на будь-кого, хто опинився в радіусі їх вибуху.

США використовували таку зброю у В’єтнамі, і нещодавно в Афганістані, щоб знищити гірські печери, де ховалися бойовики. Росія використала їх у своїй війні в Чечні в 1999 році і була засуджена Human Rights Watch за це.

Повідомляли також, що термобарична зброя російського виробництва використовувалася під час війни в Сирії режимом Башара Асада.

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