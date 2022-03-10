Бен Грант приїхав воювати в Україну проти російських окупантів, які вбивають дітей

Серед добровольців, які прибули воювати за Україну, є син депутатки британського парламенту 30-річний Бен Грант, який є батьком трьох дітей. Його вразили кадри бомбардування українських міст росіянами та загибель дітей.

«30-річний Бен Грант – колишній спецназівець Королівської морської піхоти з досвідом служби більше як 5 років. Його мати – Хелен Грант, членкиня британського парламенту від Консервативної партії та радниця Бориса Джонсона, в минулому – міністр спорту», – повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на Evening Standart.

Бен Грант вирішив їхати в Україну після того, як побачив кадри російського бомбардування житлового будинку, на яких було чути дитячий крик.

«Я подумав: я батько трьох дітей, і якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би – я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім'ю», – розповів британець.

Він приїхав до України разом зі своїми товаришами по службі.

Нагадаємо, захищати Україну зголосилися 20 тис. іноземних добровольців з 52 країн світу. З іноземців в Україні створюється інтернаціональний легіон тероборони.

Хроніки опору. День п'ятнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET