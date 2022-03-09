Фото зруйнованих українських міст та обстріл мирного населення змусили канадського снайпера приєднатися до боротьби проти Росії

Колишній снайпер Збройних сил Канади з позивним «Валі» приєднається до українських військовослужбовців у боротьбі із російськими окупантами. Раніше чоловік уже отримав бойовий досвід у війні проти «Ісламської держави» (ІДІЛ).

За його словами, фото зруйнованих українських міст та обстріли мирного населення змусили його приєднатися до боротьби проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Колишній снайпер 22-го Королівського полку із позивним «Валі» має бойовий досвід кількох воєн. У 2015 році він самостійно вирушив до Іраку для боротьби зі збройним угрупованням «Ісламська держава». Також за плечами 40-річного чоловіка два відрядження до Афганістану як снайпера канадських збройних сил у період 2009-2011 років.

Колишній снайпер приїхав до України без арсеналу, проте каже, що в його рюкзаку буде протигаз, маскувальний костюм, який зазвичай використовують снайпери, бінокль та бойова куртка, яку він використав в Афганістані як бойове спорядження.

Нагадаємо, захищати Україну зголосилися 20 тис. іноземних добровольців з 52 країн світу. З іноземців в Україні створюється інтернаціональний легіон тероборони.

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