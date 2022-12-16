Дружина нібито загиблого екс-нардепа Дейдея подала на розлучення і на стягнення аліментів

Дружина колишнього народного депутата з фракції «Народний фронт» Євгена Дейдея заявила, що її чоловік живий та, швидше за все, перебуває за кордоном. Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Журналісти нагадують, що 10 березня вона повідомляла про смерть екс-нардепа. Про обставини його смерті вона тоді не розповіла.

Однак вже Через 9 місяців дружина колишнього політика спростувала свої слова. У розмові з журналістами вона зазначила, що думала, що Євген Дейдей загинув. Проте сама нещодавно дізналася, що чоловік живий і з ним усе гаразд.

«Мені сказали, що він загинув, але потім я дізналася, що він живий. І в нього все добре, він, швидше за все, за кордоном», – сказала жінка.

Журналісти Bihus.Info повідомляють, що зараз Дарина Дейдей намагається розлучитись зі своїм чоловіком. Розслідувачі також стверджують, що офіційно, використовуючи власні документи, Дейдей не перетинав кордон.

Раніше «Українські новини» також заявляли про те, що Дарина хоче розлучитися з Дейдеєм та вимагає аліменти на дітей. Повідомляється, що позов було подано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області. Документи надійшли до суду 1 вересня. Відповідачем зазначено сам Євген, а третьою особою Служба у справах дітей Бориспільської РДА. Предмет позову – розірвання шлюбу, визначення місця проживання дітей та стягнення аліментів.

Нагадаємо, що 10 березня повідомлялося, що народний депутат України VIII скликання Євген Дейдей загинув під час війни. Водночас обставини загибелі не повідомлялися.

Однак за декілька днів видання «Українська правда» з посиланням на джерела в прикордонній службі писало, що Євген Дейдей насправді не загинув та міг покинути Україну.