Давид Жванія імовірно загинув під час обстрілу за 25 кілометрів від окупованої Запорізької АЕС

Колишній народний депутат України Давид Жванія загинув у Запорізькій області під час обстрілу. Про це першим повідомив пізно ввечері 9 травня радник голови МВС України Антон Геращенко.

За його словами, Жванія загинув від артилерійського вогню біля блокпоста російських військ у районі села Новопокровка Запорізької області.

Посилаючись на неназване джерело Геращенко повідомив, що Жванія мав російське громадянство і був неофіційним представником російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом».

«У цій історії питань більше, ніж відповідей, особливо що він робив у «сірій зоні», - зазначив Геращенко.

Сайт «Фокус» стверджує, що артилерійський снаряд потрапив до автомобіля Volkswagen, у його салоні були Жванія та інший пасажир – чоловік 1972 року народження. Внаслідок вибуху Жванія загинув, а другий пасажир вижив.

Тіло Жванії знаходиться на тимчасово окупованій території України.

Водночас ZN.UA зазначає, що село Новопокровка знаходиться за 25 кілометрів від міста Енергодар, де розташована Запорізька АЕС, яка наразі окупована російськими військами. Видання нагадує, що на початку березня росіяни оголосили Запорізьку атомну електростанцію власністю «Росатому». Вони навіть намагалися замінити персонал Запорізької АЕС інженерами російської держкорпорації.

Але після того, як Україна заявила про акт ядерного тероризму та почала вимагати реакції міжнародного співтовариства, Росія дала задню.

У ситуацію було змушене втрутитися МАГАТЕ. І в Росії не наважилися заявити міжнародному агентству з атомної енергії, що Запорізька АЕС перейшли у їх власність. Присутність спеціалістів «Росатому» на території України, на ядерних об'єктах, захоплених російською армією, в Росії пояснили «консультативною допомогою».

Водночас представники російської корпорації з атомної енергії до сьогодні незаконно перебувають на майданчику ЗАЕС.

Росія усіляко намагається легітимізувати свою присутність на станції. Зокрема, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, російський «Росатом» намагався запропонувати себе у якості переговорника щодо українських АЕС у рамках вигаданих в Росії тристоронніх консультацій - між МАГАТЕ, російським регулятором та українською стороною.

Зауважимо, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Також залишається незрозумілим, що екс-депутат робив у «сірій зоні».

Хто такий Давид Жванія

Давид Жванія родом із Тбілісі. Політик говорив, що жив в Україні з 1991 року, громадянство країни отримав у 1999-му.

У 1998-му Жванія став президентом підприємства Brinkford Cons. LTD Україна, яке постачало російське ядерне паливо для українських АЕС. 2002 року його обрали народним депутатом від блоку «Наша Україна».

З лютого по вересень 2005 року Жванія був на посаді міністра з питань надзвичайних ситуацій в уряді Юлії Тимошенко. З грудня 2012 року по листопад 2014 був знову народним депутатом України VII скликання. Він балотувався самовисуванцем по одномандатному округу №140 на Одещині.

Під час подій Євромайдану в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року вийшов із «Партії регіонів»