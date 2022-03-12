Загарбники захопили ЗАЕС ще 4 березня

Керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін повідомив, що російські окупанти заявили менеджменту Запорізької АЕС про те, що станція тепер підпорядковується «Росатому».

«Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Прізвища свої не називають. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому" і більше вона Україні не належить – мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому"», – сказав Петро Котін.

Нагадаємо, що 4 березня, російські військові обстріляли Запорізьку АЕС, через що виникла пожежа. Рятувальники змогли її загасити, але відтоді ЗАЕС перебуває під контролем бойовиків.

На захопленій АЕС залишились працівники, яких, за інформацією українського Міненерго, катують росіяни. На станції зараз перебуває близько 500 російських військових. Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав міжнародних партнерів вжити всіх заходів для виведення російських окупаційних військ з захоплених ядерних об'єктів та закриття неба над Україною.

Також нагадаємо, що 24 лютого росіяни захопили територію ЧАЕС разом із персоналом. У Міжнародній агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що ситуація на станції після її окупації погіршується: персонал станції не змінювався впродовж двох тижнів, а сама агенція втратила з’язок зі своїм моніторинговим обладнанням.

А з 9 березня через дії російських окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена. Втім, повідомляє CNN з посиланням на ядерного наглядача ООН, технічні спеціалісти, які обслуговують Чорнобильську атомну електростанцію, розпочали ремонтувати пошкоджені лінії електропередач у четвер, 10 березня.

11 березня українська розвідка повідомила про планування росіянами теракту на ЧАЕС, а 12 березня у розвідці розповіли про два варіанти ядерного шантажу Росією. Додамо, що росіяни також обстріляли Харківський фізико-технічний інститут, де є експериментальнийи ядерний реактор.

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