В аварії постраждали ще двоє пасажирів – 18-річна дівчина та 20-річний хлопець

Внаслідок аварії у селі Слобода-Банилів Чернівецької області загинув 22-річний водій мікроавтобуса Renault Trafic. За даними поліції, водій з’їхав з дороги і перекинув мікроавтобус у кювет. Від удару водій загинув, ще двоє пасажирів віком 18 та 20 років отримали травми, їх доставили до лікарні. Наразі поліція встановлює усі обставини смертельної аварії.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, ДТП сталася ввечері у неділю, 9 квітня, у селі Слобода-Банилів. Попередньо поліцейські встановили, що 22-річний водій Renault Trafic, мешканець міста Вашківці, не впорався з керуванням, допустив виїзд за межі дороги і перекинувся.

«Внаслідок ДТП водій отримав численні тілесні ушкодження та помер під час надання йому медичної допомоги. Ще двоє пасажирів мікроавтобуса –18-річну місцеву жительку та 20-річного жителя міста Вашківці – з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Наразі поліція встановлює причини та всі обставини смертельної ДТП.