Дмитро Матковський служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти

Внаслідок автомобільної аварії загинув морський піхотинець Дмитро Матковський із Калуша. Відомо, що військовий нещодавно виписався із госпіталя та їхав на похорон побратима. Про деталі ДТП наразі нічого не повідомляється.

Про загибель військового у п’ятницю, 14 квітня, повідомила прес-служба Калуської міської ради. Як уточнили у міськраді, 29-річний Дмитро Матковський із Калуша служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Був поранений і лікувався в госпіталі. Виписався всього тиждень тому і їхав на похорон загиблого побратима.

«Дмитро був поранений, а після виписки з госпіталя 6 квітня вважав своїм обовʼязком поїхати на похорон до побратима… І біда трапилася в дорозі — жахливе ДТП, яке стало фатальним для Дмитра. А ми втратили справжнього воїна, який життя присвятив Україні», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим у міськраді не повідомляють жодних деталей про ДТП, в якій загинув військовий.