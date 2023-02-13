Михайло Козанюк був сержантом гірсько-штурмової роти

Відомий вівчар із села Буковець Михайло Козанюк загинув на російсько-українській війні. 26-річний вівчар став відомий після свого інтерв’ю у новинах «5 каналу», відео з Михайлом переглянули майже 2 млн користувачів. Відомо, що прикарпатець служив у війську із грудня 2021 року, військовий загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку.

Про смерть військового у понеділок, 13 лютого, повідомила Верховинська селищна рада. Як зазначається у повідомленні, 26-річний Михайло Козанюк із села Буковець служив сержантом 2-ї гірсько-штурмової роти.

«Михайло Кознюк відстоював свободу власної держави та на жаль 12 лютого 2023 року внаслідок поранень спричинених ворожим артилерійським обстрілом на Донецькому напрямку віддав своє життя за наше майбутнє, за кожного з нас», – зазначили у Верховинській селищній раді.

Прикарпатець був контрактником, на військову службу пішов 26 грудня 2021 року. У нього залишилися батьки, рідні. Про загибель військовослужбовця Михайла Кознюка також повідомив капелан 8 окремого гірсько-штурмового батальйону Іоан Турчинський. «Загинув за Україну! Найпотужніший вівчар!», – написав священик.

Нагадаємо, Михайло Кознюк став відомим в Україні у 2015 році після інтерв'ю журналістам «5 каналу», де він захоплено на діалекті розповідав про роботу вівчаря. Відео з Михайлом Кознюком переглянули понад 1,9 млн користувачів.