Українські військовослужбовці проходять навчання у Великій Британії, лютий 2023

Генеральний штаб Збройних сил України в неділю, 12 лютого, опублікував фото навчань українських військових у Великій Британії, які проходять у рамках міжнароднної навчальної операції з базової загальновійськової підготовки.

Як йдеться в повідомленні Генштабу, українських воїнів навчають Військовослужбовці роти A, 1 Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних військ британських Збройних сил. Вони проводять для українських захисників заняття з відпрацювання способів пересування особового складу у складі підрозділу, дій в наступі та обороні, ведення бойових дій у населенних пунктах.

Нагадаємо, що Велика Британія раніше зобов’язалася провести навчання для десятків тисяч українських військових.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше українські військові розпочали навчання на ЗРК Patriot. Інша група відправилася до Бельгії для того, щоб навчитися керувати підводними дронами.