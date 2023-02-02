70 українських військових 2 лютого розпочинають тренування на системі ППО Patriot у Німеччині. Про це повідомило німецьке інформаційне агентство DPA із посиланням на джерела безпеки у Берліні.

Зазначається, українські військові прилетіли до Німеччини ще 31 січня, але навчання має розпочатися четвер, 2 лютого.

70 військовослужбовців ЗСУ навчатимуться використовувати систему протиповітряної оборони Patriot, яку Німеччина невдовзі планує передати Україні.

Нагадаємо, 5 січня США та Німеччина оголосили про передачу Україні батарею ППО Patriot.

ЗРК Patriot – зенітно-ракетна установка, що використовується армією США та кількома союзними державами. Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи.