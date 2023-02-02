Чотири батареї ЗРК Patriot розгорнули у Замосцю

Для захисту польського повітряного простору Збройні сили Німеччини (Бундесвер) надали зенітно-ракетні комплекси Patriot. Зокрема у польському Замостю розгорнули три вогневі батареї, готові підтримувати польську протиповітряну оборону та посилювати інтегровану протиповітряну оборону НАТО. Оперативне командування збройних сил Німеччини продемонструвало свої дії на оприлюдненому відео.

«Сьогодні контингент Оперативної групи протиповітряної та протиракетної оборони Польщі приведено в початкову оперативну готовність. Бойові батареї Patriot Бундесверу забезпечують цілодобову охорону повітряного простору Польщі на східному фланзі НАТО у Замосці», – повідомили 2 лютого на офіційному акаунті Оперативного командування Бундесверу у Twitter.

Heute stellte das Kontingent der #eVA Air and Missile Defence Task Force in Polen die initiale Einsatzbereitschaft her. Die Patriot-Kampfstaffeln der #BundeswehrimEinsatz sichern rund um die Uhr den polnischen Luftraum der #NATO-Ostflanke in Zamość. Mehr: https://t.co/LDYiSeoeAv pic.twitter.com/qvNJEgM3Yy — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) February 1, 2023

Як пояснює німецьке оборонне відомство, через вторгнення Росії в Україну з порушенням міжнародного права НАТО вирішило посилити свою оборону у Східній, Центральній та Південно-Східній Європі. Бундесвер із силами ППО та бойовими частинами вже бере участь у такій місії в Словаччині.

У місті Замосць на сході Польщі, за 50 км від українського кордону, дислокуються чотири батареї ЗРК Patriot, з яких три бойові та одна штабно-забезпечувальна. Чисельність німецького підрозділу з усіма силами підтримки становить близько 350 бійців. При потребі її можуть збільшити до 650 бійців. Асоціацію очолює полковник Йорг Сіверс.

«Удар ракети в польське село Пшеводув 15 листопада 2022 року дав зрозуміти, наскільки швидко російська загарбницька війна може вплинути на територію альянсу НАТО і особливо на східних союзників Німеччини. Німеччина у відповідь негайно запропонувала Польщі, яка особливо відкрита через спільний кордон з Україною, підтримку в протиповітряній обороні», – додали у Бундесвері.

Надаючи сили протиповітряної оборони Польщі, Бундесвер робить внесок у захист повітряного простору Польщі та зміцнює інтегровану протиповітряну оборону НАТО на східному фланзі, пише оборонне відомство ФРН. А також Німеччина демонструє солідарність зі східноєвропейськими союзниками НАТО.