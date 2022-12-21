США навчатимуть українських військових, як керувати батареєю ракет Patriot у третій країні

У заяві йдеться, що 21 грудня президент США Джозеф Байден оголосить новий значний пакет на майже 2 млрд доларів допомоги Україні у сфері безпеки.

«Він міститиме дуже важливу нову здатність: ракетну батарею Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів РФ на критичну інфраструктуру», – йдеться у повідомленні.

Також США навчатимуть українських військових, як керувати батареєю ракет Patriot у третій країні.

«Це займе деякий час, але українські війська повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю», – пояснили у Білому домі.

До слова, раніше сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вирушив із візитом до США. Президент планує зустрітися з лідером США Джо Байденом, виступити у Конгресі і провести низку двосторонніх зустрічей.

Нагадаємо, що у середині грудня з'явилася інформація про те, що США можуть передати Україні ЗРК Patriot.

У посольстві Росії у Вашингтоні заявили, що передача Україні систем протиповітряної оборони Patriot може призвести до непередбачуваних наслідків. Вони переконані, що це - «черговий провокаційний крок» Білого дому.

Речник Пентагону Пет Райдер прокоментував заяву посольства РФ у Вашингтоні про постачання комплексів Patriot в Україну. Він наголосив, що Росія не диктуватиме США, яку військову техніку відправляти Києву.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський висміяв погрози росіян через ППО Patriot для України.

«Погрози від деяких їхніх офіційних осіб з приводу наявності Patriot на нашій землі, вони смішні. Це в них алкоголь говорить. Я вважаю, що вони часто нетверезими щось формулюють і комусь погрожують», – заявив президент України.

Що відомо про системи ППО Patriot

MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс, що виробляється групою американських компаній на чолі з Raytheon. Комплекс створювали як універсальний засіб протиповітряної оборони на середніх та великих висотах для забезпечення протиракетної оборони на рівні армії США.

Patriot – це радіокомандний ЗРК, наведення ракети на ціль здійснюється за рахунок керування по радіоканалу по відбитому від цілі сигналу наземної РЛС.

Наразі на озброєнні США знаходяться зенітні комплекси Patriot модифікації PAC-3, котра була прийнята на озброєння у 2001 році.

ЗРК Patriot здатен уражати повітряні цілі на висоті до 24,2 км, а його дальність залежить від типу ракети і становить від 50 до 160 км. Імовірність ураження повітряної цілі комплексом Patriot PAC-3 становить 80-90%, а тактичної балістичної ракети – 60-80% однією ракетою за умови відсутності перешкод. Максимальна швидкість цілі, яку може ефективно перехопити ЗРК, становить 1600 м/c.

Для перехоплення балістичних цілей в боєкомплект комплексу входить спеціальна протиракета ERINT, що уражає ціль прямим влучанням бойової частини у формі вольфрамового стержня. Дальність ураження балістичних цілей протиракетою ERINT становить від 20 до 45 км залежно від відстані розміщення пускової установки та радару комплексу. Максимальна висота ураження балістичних цілей становить 20 км.