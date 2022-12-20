Очікується, що це озброєння буде включено в додаткову військову допомогу нашій державі вже цього тижня

Сполучені Штати Америки планують спрямувати в Україну системи протиповітряної оборони Patriot і комплекти електронного обладнання, яке може перетворювати некеровані боєприпаси у високоточні «розумні бомби» JDAM уже в межах наступного пакету оборонної підтримки. Про це пише CNN із посиланням на кількох американських посадовців.

Очікується, що це озброєння буде включено в додаткову військову допомогу нашій державі вже цього тижня.

Комплекти JDAM забезпечують снаряди системою точного наведення та спеціальними елементами, які надають боєприпасам нові властивості. Співрозмовники видання поки не уточнили, скільки одиниць такого обладнання може отримати Україна та якого саме типу.

Нагадаємо, що адміністрація Джо Байдена раніше вже надала Україні високошвидкісні протирадарні ракети повітряного базування HARM, щоб посилити здатність України завдавати авіаударів. Але ця зброя функціонує інакше, ніж JDAM, що має GPS-наведення.

Постачання JDAM ознаменувало б ще один важливий крок Вашингтона для допомоги Україні й створило б новий спосіб націлювання на російські підрозділи та штаби, підсумували журналісти.

Зауважимо, що раніше координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі повідомляв, що найближчими днями США оголосять про ще один пакет допомоги у сфері безпеки для України. Однак він не уточнював, що саме буде включено.

«Коли його буде сформовано, ми зможемо говорити про зміст, суму та терміни, щоб українські військові отримали обладнання якнайшвидше», – зазначив Кірбі.