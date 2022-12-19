Закон про ленд-ліз для України набув чинності 1 жовтня

США поки передає військову допомогу Україні за іншими програмами та не використовує ленд-ліз, щоб заощадити український бюджет у майбутньому. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі «Громадському».

За його словами, механізм ленд-лізу полягає в тому, що США можуть передавати Україні наявні в них оборонні вироби в оренду чи на умовах лізингу.

«Перевага цього інструмента – швидкість ухвалення Адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік – обсяги постачань американської зброї в межах ленд-лізу напряму залежать від фінансових можливостей України», – каже Ніколенко.

Ніколенко розповів, що на цьому етапі війни США вирішують надавати військову допомогу Україні коштом власного федерального бюджету. Оскільки недостатність допомоги Україні чи її неефективність «матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу».

У межах відповідного закону США про додаткові асигнування на підтримку України, наразі Україна отримує безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

За цими програмами військову допомогу надають на безоплатній основі. Тобто нинішні програми, на відміну від ленд-лізу, не передбачають відшкодування з боку України вартості наданого озброєння, військової техніки та боєприпасів.

«Окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн. Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та провідній ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю 40 мільярдів доларів», – нагадав Ніколенко.

Нагадаємо, що 9 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроект про ленд-ліз, який спростить тривалий процес постачання Україні військового обладнання, необхідного для боротьби з РФ.

Відповідно до цього документа, Україна може вимагати впорядкованої передачі американської зброї та іншої допомоги у сфері безпеки. США отримають гарантії того, що країна замінить або відшкодує активи пізніше.

Ленд-ліз передбачає не тільки отримання зброї. За прикладом Другої світової війни, крім танків та літаків, США направляли в СРСР верстати, локомотиви, сталь для броні, консерви тощо.

Закон про ленд-ліз для України набув чинності 1 жовтня.