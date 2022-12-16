Сенат Конгресу США затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на 2023 рік, який передбачає 800 млн доларів військової допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters.

Загалом оборонний бюджет США у 2023 році становитиме рекордні 858 млрд доларів. У нього заклали на 45 млрд більше, ніж пропонував президент Джо Байден.

Бюджет передбачає збільшення зарплати для американських військових, закупівлю зброї, підтримку для Тайваню та 800 млн військової підтримки для України.

Зазначимо, що нижня палата Конгресу схвалила оборонний бюджет ще 8 грудня. Тепер його має підписати президент США.

Нагадаємо, 9 грудня Джо Байден підписав меморандум про виділення 275 млн доларів на військову допомогу Україні: предмети оборонного призначення, послуги Міноборони США, військові навчання та підготовку для українських захисників.