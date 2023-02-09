Українські військові в Бельгії почали навчатися користуванню підводними дронами

Група українських військовослужбовців приїхала до Бельгії в межах тренувальної місії Європейського Союзу. Бійці навчатимуться користуватися підводними безпілотниками, передачу яких Бельгія анонсувала в листопаді.

«Сьогодні ми вітаємо солдатів з України в Бельгії в межах місії EUMAM. Вони проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну. Я висловила їм свою глибоку підтримку і віддала честь за мужність, виявлену протягом майже року», – написала у Twitter міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер.

Today we are welcoming soldiers in Belgium as part of the #EUMAM mission. They will undergo training on the underwater systems delivered by Belgium to Ukraine. I’ve expressed them my profound support and saluted the courage shown for almost a year now. pic.twitter.com/owZyKE51Jm — Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) February 9, 2023

Як зазначає «Громадське», про передачу Києву підводних дронів Дедондер повідомляла 26 листопада 2022 року. Тоді вона зазначала, що 10 підводних безпілотників виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium мають доставити в Україну до кінця травня 2023-го.

За словами міністерки, ці дрони можуть виявляти підводні загрози, як-от міни чи шпигунські пристрої. «Це абсолютно нова передова технологія, яка їм дуже допоможе», – стверджувала міністерка.

Нагадаємо, наприкінці січня Бельгія оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги для України на 92 млн євро. Йдеться зокрема про ракети середньої дальності класу «повітря – повітря» AMRAAM, протитанкове озброєння, кулемети та автоматичні гвинтівки.