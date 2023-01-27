Уряд Бельгії ухвалив рішення про виділення пакета військової допомоги для України на рекордну для країни суму 92 млн євро. Про це повідомляє HLN.

«Загалом наша країна вже надала Україні військової допомоги на 146 млн євро. Сьогодні Рада міністрів ухвалила рішення направити Україні новий пакет військової допомоги на 92 млн євро», – заявив прем'єр-міністр Александр Де Кроо.

Міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер уточнила, що до пакету допомоги входять ракети для ППО, протитанкові ракети, кулемети, гранати, боєприпаси, вантажівки та броньовані джипи.

Частина з цього буде взята зі складів Міноборони Бельгії, а частина – закуплена в приватних компаніях.

Окрім того, Бельгія виділяє ще 69 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України.