Пожежники ліквідували займання, що спалахнули після ударів

У ніч на четвер, 18 грудня, російські війська обстріляли низку областей України ударними БпЛА. Під ударом опинилися Черкащина, Сумщина, Одещина, Миколаївщина та Дніпропетровщина. Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій.

Зокрема, в Одеській області внаслідок обстрілу пошкоджень зазнало скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі. Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що поранень зазнали сім людей, шістьом з них допомогу надали на місці, а ще одного постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Кривому Розі росіяни безпілотником ударили по житловій забудові, внаслідок атаки поранень зазнали дві людини.

У Черкасах внаслідок атаки постраждали шість людей. Ворог поцілив по критичній інфраструктурі, через атаку частина міста була знеструмлена. Також унаслідок падіння дронів на декількох локаціях пошкоджень зазнала житлова інфраструктура.

На Миколаївщині російські війська також обстріляли об’єкти енергетики. Очільник ОВА Віталій Кім зазначив, що деякі населені пункти у Вознесенському та Миколаївському районах залишилися знеструмлені.

У Сумах унаслідок влучання у Ковпаківському районі пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, одна людина зазнала поранень.

Нагадаємо, під ранок вівторка, 16 грудня, російські окупанти атакували багатоповерховий будинок в Запоріжжі ударним безпілотником. Унаслідок влучання БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці, а також постраждали мешканці будинку.