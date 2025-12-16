Пожежа в багатоповерхівці в Запоріжжі, куди влучив ворожий дрон

Під ранок вівторка, 16 грудня, російські окупанти атакували багатоповерховий будинок в Запоріжжі ударним безпілотником. Унаслідок влучання БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці, а також постраждали мешканці будинку. Про це в соцмережах повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Квартири на двох поверхах житлового будинку вигоріли внаслідок атаки ворожого “шахеда” по обласному центру. Займання сталося у чотирьох помешканнях», – розповів Федоров.

Рятувальники, які прибули на місце інциденту, евакуювали мешканців верхніх поверхів та кілька годин ліквідовували пожежу в будинку.

Екстрені служби на місці російського удару по Запоріжжю 16 грудня (Фото з телеграм-каналу Івана Федорова)

Станом на сьому ранку відомо про трьох постраждалих мешканців багатоповерхового будинку в Запоріжжі, куди влучив російський «шахед».

Зауважимо, о 07:36 влада Запорізької області повідомила про нову загрозу удару швидкісних ракет. Невдовзі в області пролунали вибухи.

Нагадаємо, 14 грудня російська армія завдала масованого удару по Запоріжжю, влучивши в супермаркет АТБ. Унаслідок атаки кількість постраждали 11 людей, включно з шестирічною дитиною.