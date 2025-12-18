У 247-му десантно-штурмовому полку сформувалася окрема група військовослужбовців

У 247-му десантно-штурмовому полку Росії військовослужбовці щомісяця передають командиру по 50 тис. рублів, щоб їх не відправляли воювати на Запорізький напрямок. Про це у четвер, 18 грудня, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

Партизани з’ясували, що у 247-му десантно-штурмовому полку сформувалася окрема група військовослужбовців, які щомісяця передають готівкою хабар російському командуванню. За цю суму їх не відправляють на передову, залишають при штабі або оформлюють на фіктивні внутрішні завдання, але при цьому в документах ставлять позначку «на бойових». Таким чином окупанти отримують повний комплект виплат, статусів та надбавок.

Тоді як тих, хто не платить, відправляють на штурми у будь-якому стані – з травмами, після контузій, без відпочинку та без ротацій.

«Цей обман створює ненависть та відчуження, руйнує дисципліну та повністю вбиває довіру до командування», – додають у дописі.

На початку грудня партизани повідомляли, що російське командування приховує реальні втрати на Покровському напрямку, оформлюючи вбитих як тих, хто самовільно залишив частину.