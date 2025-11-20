Російським офіцерам наказали бити наркозалежних до півсмерті

Бійці 70-го мотострілецького полку ЗС РФ, який зараз воює на Запорізькому напрямку, дуже часто вживають наркотичні речовини. Унаслідок цього бойова діяльність полку фактично паралізована. Про це повідомили агенти військового руху «Атеш» зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ в четвер, 20 листопада.

За їхніми словами, зловживання наркотиками серед російських окупантів поширилося настільки широко, що командування вже не в змозі взяти ситуацію під контроль. Щоб розв’язати проблему, офіцерам наказали бити наркозалежних до півсмерті. Однак це не усуває основну причину проблеми, а лише погіршує ситуацію.

«У полку вже зафіксовано смертельні випадки, пов’язані з вживанням наркотиків, а родичі регулярно скаржаться на те, що відбувається. Однак керівництво полку демонструє повну байдужість до проблеми та не вживає конструктивних заходів, обираючи насильство (побиття) замість лікування та ізоляції військовослужбовців», – повідомляють агенти.

