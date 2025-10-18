Крім того, розвідка зафіксувала понад 30 випадків розстрілів російських солдатів за невиконання наказів

З листопада 2024 року по липень 2025 року понад 25 тис. російських солдатів та офіцерів самовільно залишили свої військові частини у Центральному військовому окрузі. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки у суботу, 18 жовтня.

Центральний військовий округ – один з п’ятьох у структурі російської армії. Загалом за дев’ять місяців звідти дезертирували понад 25 тис. військових.

«Втечі відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток. Зафіксовано й випадки дезертирства разом із озброєнням та навіть бойовою технікою — лише у 2024–2025 роках нараховано понад 30 таких інцидентів», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Серед причин, які називає розвідка – нестерпні умови служби, нестача забезпечення та масові відправлення солдатів на «м’ясні штурми».

У пресслужбі ГУР додали, що у російських звітах серед причин загибелі особового складу є «невиконання наказу», що означає систематичну практику розстрілів російських солдатів за відмову йти на штурми. За даними розвідки, за останній рік зафіксували щонайменше 30 випадків розстрілів за невиконання наказу.