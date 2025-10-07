Росіянин Семен Карманов загинув 2 серпня від поранення в голову

На війні проти України ліквідували 27-річного жителя російського Кемерова Семена Карманова, який із дитинства мав третю групу інвалідності та діагноз затримки інтелектуального розвитку. Про це повідомило російське видання «Медіазона» 7 жовтня.

Як розповіла сестра загиблого Анастасія, її брат загинув 2 серпня від поранення в голову. Росіянина поховали в закритій труні. Інші обставини загибелі родичам не повідомили.

За даними медіа, через важку інвалідність читати й писати Карманов так і не навчився, а залежно від сезону страждав на неврози.

Наприкінці 2022 року Карманов потрапив до російського СІЗО за звинуваченням у крадіжці. Він мав вийти у квітні 2024 року, але за пів року до звільнення уклав контракт, попри діагноз. Російська медкомісія поставила Карманову категорію «А» (придатний без обмежень).

«Він підписав, навіть не бачачи й не знаючи, що там за папір. Він не міг її прочитати, і ці мєнти з зони цим скористалися! Інвалід – та й хрін з ним», – сказала мати загиблого Світлана Карманова.

За словами Анастасії Карманової, на її брата чинили тиск у колонії: «Я так зрозуміла, що він подумав, що якщо не погодиться, то йому доведеться відбувати більше покарання на цій же зоні».

Раніше голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко повідомляв, що загальний мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн громадян, однак кількість реально підготовлених до війни – 3 млн.