У спрощених курсах операторів дронів ігрові навички видаються за повноцінний бойовий досвід

У Росії планують створення військ із геймерів, їх залучатимуть до управління БпЛА. У середу, 3 вересня, Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомив, що така інформація з’явилась у прокремлівських медіа.

«За повідомленнями російських пропагандистів, любителі шутерів нібито здатні швидше опанувати управління дроном – за 10 годин проти 40 у звичайних новобранців», – розповіли у ЦПД.

Як зазначають у Центрі, така риторика має на меті приховану мобілізацію молоді та економію на реальній підготовці. Зокрема, у спрощених курсах операторів дронів і «кібервійськ» ігрові навички видаються за повноцінний бойовий досвід. Проте це не відповідає реаліям війни і такі підходи призведуть до високих втрат.



«Ігрова індустрія у країні-агресорці перетворюється на інструмент державної ідеології та вербування молоді. Сценарій виглядає як поетапна воронка: лекції про “патріотизм”, пробні тренажери та пропозиції контракту», – наголошують у дописі.

Нагадаємо, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко у травні повідомляв, що загальний мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн громадян, однак кількість реально підготовлених до війни – значно менша.