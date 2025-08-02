Частину військових записують у списки дезертирів навіть після поранень

У 247-му десантно-штурмовому полку армії Росії, який базується на тимчасово окупованій частині Запорізької області, фіксують масові випадки самовільного залишення частини. Про це у суботу, 2 серпня, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

«Агенти “АТЕШ” із 247-го десантно-штурмового полку, що базується в окупованій Запорізькій області, повідомляють про масове самовільне залишення частини. Особливо це стосується одного із десантно-штурмових батальйонів», – йдеться у повідомленні.

Серед основних причин:

примусова мобілізація мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя та Криму, які не хочуть воювати проти України,

безправ'я,

некомпетентність командування,

відмова реєструвати рапорти,

залякування та постійні втрати на фронті.

Партизани зазначають, що частину військових записують у списки дезертирів навіть після поранень. Їх вивозять до шпиталю без належного оформлення, а командири, не отримавши звітів, приписують їхню відсутність до втечі.

Нагадаємо, 1 квітня повідомляли, що російський диктатор Владімір Путін оголосив весняний призов 160 тис. росіян начебто на строкову службу. Проте всіх «мобілізованих» відправляють на війну проти України. Крім цього, щоб виконати план мобілізації, росіяни змушують воювати українців.