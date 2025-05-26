Росія не планує завершувати війну, каже Олег Іващенко

Загальний мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн громадян, однак кількість реально підготовлених до війни – значно менша. Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» розповів голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

«У Росії проживає приблизно 145 мільйонів. Мобілізаційний ресурс складає 25 млн осіб. Це ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності. І це трудові ресурси, які рухають економіку. Але реально підготовлених – 3 млн», – зазначив Іващенко.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ вже мобілізувала 1,3 млн солдатів, іще майже мільйон – втрати вбитими та пораненими.

Олег Іващенко наголосив, що Росія не планує зупиняти свою війну, оскільки це інструмент утримання влади.

«Вони у своїх головах відновлюють Радянський Союз руками армії. Створюють нові округи й дивізії. Якщо бути точними, то 13 дивізій. Так, у них проблеми – не вистачає людей, техніки. Але кожного дня – 1000–1200 нових контрактників. Це не мобілізація задля миру, а підготовка до чогось більшого», – сказав посадовець.

Згідно з прогнозами служби зовнішньої розвідки, після закінчення бойових дій Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність. У разі зняття санкцій проти Росії – процес переозброєння країни-агресора відбуватиметься значно швидше.

«Тобто через 2–4 роки після завершення війни Росія буде технічно готова до нової агресії – вже проти Європи», – додав Іващенко.

До слова, у вечірньому зверненні 26 травня президент Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, Росія розраховує на подальшу війну й готує нові наступальні операції проти України. Президент назвав дії Кремля «відвертою зневагою всіх у світі, хто прагне миру, хто намагається зробити дипломатію дієвою».