Владімір Путін планує залучити до російської армії ще понад 100 тис. солдатів

Російський диктатор Владімір Путін збільшує чисельність своєї армії для продовження війни проти України. Про це у суботу, 8 лютого, повідомив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський розповів, що в Україні з робочим візитом перебуває новий очільник Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Президент України разом із ним обговорив підготовку до зустрічі Контактної групи у форматі «Рамштайн», а також потреби для спільної оборони.

За словами Володимира Зеленського, українська розвідка доповіла, що наразі в Росії розширюють армію. Йдеться, зокрема, про створення нових дивізій, а також розвиток військового виробництва. Також, за даними президента, Росія й надалі планує розширювати співпрацю з Північною Кореєю.

«Це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна проінформує всіх партнерів про плани Росії й «по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація». Володимир Зеленський зауважив, що кожній країні доведеться зміцнити оборону і «ціль у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного».

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що бійців КНДР вивели з лінії фронту після того, як вони зазнали великих втрат на Курському напрямку. Згодом цю інформацію підтвердила розвідка Південної Кореї. Однак у п’ятницю, 7 лютого, Володимир Зеленський повідомив, що російська армія знову почала використовувати підрозділи солдатів КНДР для боїв на території Курської області.