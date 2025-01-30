У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України Росія розраховує залучити щонайменше 126 тис. росіян, які перебувають у в'язниці чи мають проблеми із кредитами. Про це у четвер, 30 січня, повідомила українська розвідка.

До лав російської армії у 2025 році планують залучити ще 126 тис. солдатів зі спецконтингенту. Мова йде про росіян які:

відбувають покарання у тюрмах,

перебувають під слідством,

мають заборгованості за кредитами,

мають інші проблеми.

У середньому для покриття втрат окупаційної армії Росія планує мобілізовувати по 10 тис. людей цих категорій щомісяця.

«Загалом для заміщення втрат існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України держава-агресор Росія у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тис. окупантів», – додають у розвідці.

Нагадаємо, у січні аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що Російська Федерація намагається збільшити бойову потужність своєї армії без проведення загальної мобілізації. Зокрема, так звані добровольчі військові загони збільшують чисельність особового складу шляхом вербування жінок до лав Збройних сил Росії.