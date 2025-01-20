Російська Федерація намагається збільшити бойову потужність своєї армії без проведення загальної мобілізації. Зокрема, так звані добровольчі військові загони збільшують чисельність особового складу шляхом вербування жінок до лав Збройних сил Росії. Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 січня.

За інформацією експертів інституту, колишній директор «Роскосмосу» та так званий «сенатор» від окупованих територій Запоріжжя Дмитро Рогозін повідомив, що російський загін «БАРС-Сармат» (Російський бойовий армійський резерв) набирає фахівців і некваліфікованих чоловіків і жінок з усієї Росії для участі в бойових діях в Україні.

«Ця публікація з’явилася після нещодавніх російських пропагандистських заходів, які висвітлювали набір російських жінок до різних бойових підрозділів Збройних сил Росії», – додали в ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також повідомили, що російські війська нещодавно просунулися у Курській області та поблизу Куп'янська, Лиману, Часового Яру, Торецька, Курахового та Великої Новосілки. Водночас ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька.

Нагадаємо, у жовтні агентство Associated Press повідомило, що Росія вербує молодих жінок із країн Африки, Азії та Латинської Америки на роботу зі збірки ударних дронів у Татарстані. Окупанти обіцяли дівчатам віком від 18 до 22 років нібито навчання або роботу в Європі.