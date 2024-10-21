Школярі Старобільщини отримують від вчителів пропозиції підписати контракт з російською армією. Про це повідомила 21 жовтня Луганська державна військова адміністрація.

«Гроші та соціальний пакет пропонують школярам Старобільщини за підписання контракту з армією рф. Такі пропозиції надходять від вчителів у школах», – йдеться у повідомленні.

Як зауважують в ОВА, місцевих старшокласників за рік-два можуть призвати на службу, тому вчителі наголошують на укладанні контракту з росіянами як «найбільш фінансово вигідної форми військової служби». Педагоги закликають за гроші та йти безпосередньо на фронт, де росіянам потрібна піхота.

Крім цього на окупованих територіях області зафіксували нові методи для виявлення чоловіків призовного віку, зокрема, через відкриття осередків «Батьки Росії».

«До цієї «організації» доєднуються через телеграм-бот, вказавши особисті дані, зокрема і про дітей. Далі цю інформацію передають до військкоматів», – додали в ОВА.

Територіальні відділення цих осередків вже розпочали роботу в Кадіївці та Станиці Луганській.

Мобілізація до лав російської армії на тимчасово окупованих землях

Наприкінці вересня Центр національного спротиву повідомляв, що з початку 2024 року близько сім тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з російською армією. Основною причиною вступу до російської армії у місцевих є високий рівень безробіття та складне матеріальне становище.

Тим часом у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни впроваджують програми з мілітаризації дітей. У школах створюють спеціалізовані класи-казарми для учнів старших класів й таким чином готують нове покоління, яке буде лояльне до окупантів та буде готове брати участь у війнах Кремля.